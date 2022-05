Matilde Pinto é campeã nacional de ténis de mesa em juniores femininos

Matilde Pinto conquistou, este domingo, em Viana do Castelo, o título nacional de sub-19 femininos no ano de estreia no escalão de juniores, sendo por isso uma conquista que se reveste de especial importância para a mirandelense.

A mesatenista do CTM Mirandela bateu na final a sportinguista Patrícia Santos por 4-1 e somou o quarto título em singulares do seu palmarés, depois de se ter sagrado campeã nacional de iniciados em 2016 e de cadetes em 2020 e 2021.

Matilde Pinto conseguiu trazer para o emblema da cidade do Tua o título nacional número 302 e o oitavo em juniores femininos, passando a integrar um lote restrito de atletas do CTM Mirandela que conseguiram o mesmo feito. Vânia Carvalho (2000 e 2001), Maria Xiao (2010 e 2011), Rita Fins (2013 e 2014) e Liu Yangzi (2018) são as mesatenistas que conseguiram o título nacional em sub-19 femininos.

O Campeonato Nacional Individual de Ténis de Mesa em sub-10 e sub-19 realizou-se em Viana do Castelo, começou ontem e terminou hoje.

No sector masculino, David Bessa (CTM Lagos) foi o vencedor em sub-19.

Em sub-10, António Alves (CSC Orgens) venceu em masculinos e Núria Madeira (CTM Vila Real) triunfou em femininos.