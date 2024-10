Mau tempo destrói culturas e deixa agricultores com prejuízos avultados

A tempestade Kirk, que na semana passada varreu o país, provocou grandes estragos, não só no que toca à queda de árvores e estruturas, mas também aos agricultores. Na região, a cultura da maçã, da azeitona e da castanha sofreu as consequências das fortes rajadas de vento, acompanhadas de chuva. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil registou, entre terça e quarta-feira, milhares de ocorrências devido ao mau tempo, a grande maioria relacionadas com a queda de árvores, que em muitos locais tombaram em cima de carros e de casas, bem como no meio de estradas, impedindo a passagem de pessoas e veículos. Apesar de não terem caído em cima de ninguém, no distrito de Bragança também tombaram várias árvores, para desgraça dos agricultores. Várias toneladas de maçã, azeitona e castanha também não escaparam à intempérie.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com