Médio brasileiro é a 12ª contratação do Mirandela

Trata-se de Luiz Maia, médio brasileiro, de 21 anos, que representou o GD Guiense, da A.F. Leiria, na época passada.

Esta será a terceira passagem do jovem jogador por Trás-os-Montes, depois de ter vestido as cores do F.C. Carrazeda (2018/2019) e GD Valpaços (2019/2020).

O plantel dos alvinegros conta já com 18 jogadores, sendo que 12 são caras novas.

Os trabalhos de pré-época do S.C. Mirandela têm início previsto para o dia 20 de Julho.

Foto de S.C. Mirandela