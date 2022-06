Meia Maratona da Cereja de Alfândega conta com mais de 200 atletas

Está de regresso a Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé. A prova vai para a quinta edição e realiza-se no próximo dia 12 de Junho.

São esperados mais de 200 atletas para a corrida de 10 quilómetros. O percurso, a maioria, terá com cenário de fundo as cerejeiras, tendo partida chegada no Jardim Municipal, zona onde decorre a Festa da Cereja & Co.

A Meia Maratona da Cereja conta ainda, e é a novidade desta edição, com uma corrida em cadeira de rodas, com o objectivo de promover o desporto adaptado.

A 5ª Meia Maratona da Cereja faz parte do projecto “Running Place Alfândega da Fé”, uma marca criada pela Associação Recreativa Alfandeguense em conjunto com o município local para promover o atletismo naquele concelho.

A prova pontua para o campeonato distrital de meia maratona da Associação de Atletismo de Bragança.

Luís Saraiva (SC Braga), em masculinos, e Solange Jesus do Feirense, em femininos, venceram a Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé em 2021.