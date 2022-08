Mesatenistas de Mirandela em bom plano no WTT Youth Contender de Marrocos

Mariana Santa Comba, em sub-15 femininos, chegou às meias-finais do World Table Tennis Youth Contender Agadir, Marrocos, que começou na sexta-feira e terminou hoje.

A atleta do CTM Mirandela eliminou nos quartos de final a indiana Hardee Chetan, mas nas meias não conseguiu ultrapassar a espanhola Maria Berzosa. Mariana Santa Comba perdeu por 1-3 com os parciais de 11-5, 7-11, 7-11e 6-11.

Em sub-19 femininos, Matilde Pinto disputou os quartos de final. A mirandelense perdeu, 3-2, com a indiana Kaashvi Gupta, com os parciais de 2-11, 14-12, 5-11, 11-9 e 11-6.

Depois da competição em Marrocos, Matilde Pinto ruma a Munique, na Alemanha, para participar no Campeonato da Europa Individual, de 13 a 21 de Agosto. A mirandelense, de 16 anos, integra a lista dos nove atletas convocados para as selecções nacionais, quatro da masculina e cinco da feminina, e é mesmo a mesatenista mais nova da comitiva.

Outro mirandelense convocado foi João Geraldo, que representa actualmente os franceses do Angers, que se sagraram campeões nacionais nas duas últimas temporadas.

Foto de FPTM