Ministério Público acusa Nélida Guerreiro e Sidney Martins da morte da família de Donai

Segundo o Jornal de Notícias, Nélida Guerreiro e Sidney Martins, detidos em Agosto de 2022, em Zamora, foram acusados de dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de profanação de cadáver na forma tentada, um crime de incêndio e um crime de furto qualificado na forma tentada. Os crimes dos quais estão acusados decorreram todos eles em Julho de 2022. Os arguidos terão matado, em conjunto, pai e filho da família de Donai.

O Ministério Público acusa ainda Sidney Martins da prática, em concurso efectivo, de mais um crime de homicídio qualificado e de um crime de ofensa à integridade física qualificada. Este crime do qual apenas o arguido está acusado foi o primeiro a acontecer. No dia 9 de Julho de 2022, o arguido terá ido a casa do casal de Donai e matou a mulher e mãe das vítimas que morreram passado dez dias.