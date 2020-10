Mirandela cede primeiros pontos no campeonato

O Vimioso entrou atrevido e não se encolheu perante o segundo classificado da competição. A equipa de Eurico Martins conseguiu complicar a tarefa aos alvinegros, que, a jogar em casa, sentiram bastantes dificuldades para encontrar o caminho da baliza adversária e não contaram com Corunha, Patrick, Edu, Kenedy e Carlos Madureira por castigo disciplinar.

João Gabriel inaugurou o marcador aos 12 minutos, colocou o Vimioso em vantagem, após uma assistência perfeita de Lico. Um golo motivador para os forasteiros que aos 18’ estiveram muito perto de dilatar o resultado e, mais uma vez, com um a jogada da dupla Lico/João Gabriel.

A defesa dos alvinegros mostrou-se bastante passiva e incapaz de anular as investidas do Vimioso. Só aos 26 minutos é que se viu uma reacção dos mirandelenses. Motty cabeceou com perigo à baliza de Hélder Andrade. Contudo, os locais sentiram muitas dificuldades na finalização.

Ainda antes do intervalo, Bernardo Soares marcou o segundo para o Vimioso mas foi invalidado por posição irregular do avançado.

A segunda metade trouxe um Mirandela determinado a dar a volta ao resultado. Os alvinegros foram mais ofensivos, tiveram mais posse de bola e obrigaram o Vimioso a recuar no terreno de jogo. Maranata e Motty bem tentaram acertar no alvo, mas o golo da igualdade só apareceu em tempo de compensação, aos 90’+2, e dos pés de um central. Sidónio fixou o resultado em 1-1.

Durante o jogo foram vários os protestos da equipa da cidade do Tua em relação à equipa de arbitragem chefiada por David Pimenta. “Não costumo falar de arbitragem, mas acho que já é perseguição depois do que se passou com o Oleiros. Hoje o árbitro foi muito permissivo. Não sei se está inscrito em algum lado que o Mirandela não pode ficar nos cinco primeiros, mas vamos tentar contrariar isso”, atirou Rui Eduardo Borges, técnico do S.C. Mirandela.

Os locais terminaram com dez unidades, após a expulsão do médio Amorim aos 90’+5.