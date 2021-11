Mirandela e Macedo com jogadores no 11 da jornada

A página Campeonato de Portugal – Campeonato de Portugal e o site ZeroZero já elegeram o 11 da jornada 6 da série B do Campeonato de Portugal.

O defesa Rui Ferreira e o médio Mário Borges, ambos do SC Mirandela, fazem parte da selecção. Mário Borges destacou-se mesmo a marcar, pela segunda jornada consecutiva, na vitória por 1-2 frente ao USC Paredes, no passado domingo.

O técnico da jornada também é alvinegro, Rafael Pinheiro

Kika, médio do C.A. Macedo de Cavaleiros, é um dos 11 eleitos pelas duas publicações desportivas.

O 11 da jornada conta com ias três jogadores de clubes transmontanos: Sergiy do SC Vila Real e Nuno Peixoto e Miguel Barandas, ambos do FC Santa Marta.

O Campeonato de Portugal faz uma paragem de dois fins-de-semana. A jornada 7 só se joga a 28 de Novembro.