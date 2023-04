Mirandela e Moncorvo vão receber o Circuito Nacional 3x3

O Circuito Nacional 3x3 está de volta. A prova da Federação Portuguesa de Basquetebol conta com 24 etapas, distribuídas por todo o país, sendo que duas estão agendadas para o distrito de Bragança.

No próximo dia 3 de Junho a cidade de Mirandela recebe a terceira etapa e no dia seguinte é a vez de Torre de Moncorvo acolher a competição.

O 3x3 já existe há vários anos, mas só em 2010 é que a FIBA formalizou o jogo, com regras uniformes para todo o mundo. Em 2019, a FPB realizou o primeiro circuito nacional com 19 etapas e a participação de mais de mil atletas.

O jogo tem a duração de 10 minutos ou termina assim que uma equipa atinja os 21 pontos.

No final da competição a equipa vencedora vai representar Portugal a nível europeu.

O Circuito Nacional 3x3 começa no próximo dia 24 de Maio em Paços Ferreira e termina em Agosto, nos dias 25, 26 e 27, com a final na Maia.

Podem participar atletas de todas as idades, masculinos e femininos, e as inscrições são feitas no site 3x3fpb.pt.

Foto de FPB