Mirandela marca passo em Santo Tirso

O S.C. Mirandela marcou passo na deslocação a Santo Tirso, na jornada 12 da série B do Campeonato de Portugal. Os alvinegros empataram sem golos.

A equipa da cidade do Tua apresentou-se sem Jardel, uma das suas referências no ataque. O ponta de lança testou positivo à covid-19, no sábado, e ficou de fora das opções. Ainda assim, os transmontanos tiveram oportunidades para marcar. Mas, os “Jesuítas” continuam fortes defensivamente. Em 12 jornadas, o Tirsense tem apenas três golos sofridos, é a melhor defesa da competição.

“O Tirsense tem jogadores muito experientes na linha defensiva. Conseguimos assumir o jogo e tentámos sair de lá com os três pontos, mas não conseguimos por demérito nosso no último terço e mérito do Tirsense que tem uma defesa muito forte”, disse Rafael Pinheiro, técnico do Mirandela.

Apesar do empate os alvinegros continuam na liderança do campeonato, com 26 pontos, mas têm agora a USC Paredes mais próxima, no segundo lugar, apenas a um ponto.

Aumento de casos de covid-19 pode levar ao adiamento do jogo com o São Martinho

Os alvinegros regressam ao trabalho esta terça-feira, dia 18, e Rafael Pinheiro receia que haja mais casos de covid-19 no plantel. O clube vai testar novamente os jogadores. “Pode haver mais casos. Trabalhamos todos juntos e é inevitável. Os jogadores convivem e vivem na mesma casa e se aumentar o número de casos o jogo com o São Martinho pode mesmo ser adiado”, adiantou o treinador.

O ponta de lança Jardel e o guarda-redes Pedro Palha testaram positivo, estão em isolamento e sem sintomas, depois de Ibu, Celso e Nani terem recuperado da infecção.