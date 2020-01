Mirandela perde dérbi transmontano

No duelo de transmontanos, Simão Martins colocou os flavienses em vantagem aos 13 minutos e Gustavo Souza elevou a contagem para 2-0 aos 22’, depois de os alvinegros terem falhado duas boas oportunidades.

O terceiro do Chaves Satélite esteve à vista ainda antes do intervalo, mas guarda-redes do Mirandela, Pedro Fernandes evitou males maiores ao defender um penálti.

Na segunda metade, Gustavo rubricou o terceiro do Chaves Satélite, o segundo da conta pessoal, aos 73’, e Tanko aumentou para 4-0.

Já perto do final do encontro, Leo Costa rubricou o golo de honra do Mirandela e fixou o resultado em 4-1.

Este foi um triunfo importante para o Chaves Satélite já que largou a zona de despromoção e subiu para o 12º lugar. Quanto aos mirandelenses também têm 12 pontos mas ocupam o 13º posto.

Na próxima jornada há mais um dérbi, este distrital, o Mirandela joga no terreno do Bragança.