Mirandela recebe Gala Prémios Nordeste Desporto

Cerca de 150 atletas e colectividades do distrito de Bragança vão passar, no próximo sábado, pelo palco do Centro Cultural de Mirandela.

Trata-se da VII Gala Prémios Nordeste Desporto que distingue atletas e clubes que alcançaram títulos na última época nas várias vertentes desportivas.

É caso para dizer que o evento regressa ao ponto de partida há que foi em Mirandela que se realizou a primeira edição da iniciativa, em 2012. A cidade do Tua volta, assim, a receber o desfile de campeões. “Já tive oportunidade de assistir a algumas edições e vive-se o desporto de uma forma diferente. É de elogiar a capacidade que Grupo PressNordeste tem para organizar um evento destes, que valoriza tudo o que se faz a nível desportivo no distrito”, destacou Júlia Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Mirandela, que este ano é parceira da iniciativa.

O município mirandelense apresenta uma vasta oferta desportiva, perto de 30 modalidades, sendo, por isso, o evento uma forma de valorizar a dinâmica do concelho. “Merecemos esta gala por tudo o que o nosso concelho faz a nível desportivo e os atletas que temos de grande nível. É uma honra receber esta iniciativa”, destaca a autarca.

Mirandela é considerada a capital do desporto no distrito de Bragança e são as 28 modalidades praticadas nos 25 clubes e colectividades do concelho que lhe conferem esse estatuto. Quanto ao número de atletas ultrapassa os dois mil praticantes. Entre os desportos mais praticados destacam-se o futebol, futsal e ténis de mesa.

Mas há outras modalidades que estão a ganhar adeptos como a canoagem promovida pelo recente Clube Fluvial. “Queremos promover os desportos náuticos dinamizando o Rio Tua. Temos todas as condições para receber provas de canoagem. Já tivemos a visita do presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e contamos certificar e homologar a pista do Rio Tua para as provas”.

Piscinas Municipais registam cerca de 4 mil acessos mensais

Outra modalidade referência da cidade de Mirandela é a natação com a participação de atletas nos vários campeonatos regionais e nacionais.

Um evento identificativo da cidade é a Travessia do Rio Tua que vai na nona edição e traz anualmente cerca de uma centena de nadadores de vários pontos do país. A última edição realizou-se no dia 15 deste mês e há três anos que integra o Circuito Nacional de Águas Abertas.

Mas, o município proporciona a prática de desporto a todos os munícipes e é na Piscina Municipal que se concentra grande parte da actividade física, o que justificou uma requalificação do espaço que regista por mês cerca de quatro mil acessos. Um investimento de cerca de 80 mil euros.

“As piscinas tiveram obras de manutenção, isto enquadrando já o investimento que foi feito em 2018/2019, um valor de cerca de 80 mil euros. Foi reparado o telhado, a casa das máquinas, pinturas, substituição de vidros partidos. Foram feitas estas obras para continuar a dar boas condições a que utiliza a piscina”, explicou Júlia Rodrigues.

O programa de hidroginástica sénior, que é intercalado com aulas de ginástica uma vez por semana, tem-se revelado um sucesso e um contributo para o bem-estar físico e emocional dos idosos de todo o concelho. “Este ano temos cerca de 352 utentes de 30 aldeias do concelho. O objectivo deste projecto passa pelo desenvolvimento da actividade física e os aspectos da animação, socialização e diversão. Os nossos utentes praticam exercício adaptado à idade e condição física de cada um deles”.

O programa de hidroginástica e ginástica sénior vai ser complementado com uma Unidade Móvel de Saúde. Um projecto que vai arrancar em Outubro.