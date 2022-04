Mirandela soma um ponto fora de portas e termina o jogo apenas com dez

Os empates dominam os resultados deste grupo e as contas continuam por fechar.

Na formação alvinegra, o avançado Jaílson voltou a ser opção e titular, depois de ter cumprido três jogos de castigo disciplinar. Já o argentino Gianluca iniciou o encontro no banco, entrando, depois aos 79 minutos para render Luiz Maia.

Num terreno tradicionalmente difícil para o Mirandela, o encontro terminou com um nulo no marcador e há a registar uma expulsão. O defesa Rui Ferreira foi expulso aos 88’ minutos, por acumulação de amarelos, e deixou os mirandelenses a jogar apenas com dez nos últimos 12 minutos. Rui Ferreira vai falhar o jogo com o Pedras Salgadas, agendado para o dia 24 de Abril.

Terminada a primeira volta desta derradeira e decisiva fase, o Maria da Fonte lidera com 5 pontos, seguem-se o Mirandela e o Pedras com três pontos cada e o Macedo com dois.