Mirandela vence dérbi concelhio frente ao Cachão e solidifica liderança

Realizou-se, no domingo, a sexta jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança que terminou com o Sport Clube de Mirandela ainda mais líder.

A turma alvinegra venceu pela margem mínima, de 0-1, no dérbi concelhio frente ao Grupo Desportivo de Cachão. O único golo da partida, que se disputou no Complexo Desportivo do Cachão, foi marcado por Aboubacar Fofana (86’). Antes disso, Ronaldo Cruz (75’) desperdiçou um penálti. O Mirandela, de Daniel Ferreira, soma seis vitórias consecutivas e lidera o campeonato distrital, com 18 pontos. O Cachão, orientado por Pedro Pires, com 7 pontos, ocupa o 7º lugar.

O Minas de Argozelo regressou aos triunfos. A turma argozelense recebeu e venceu, por 4-1, os Estudantes Africanos. A equipa brigantina até começou a vencer com o golo de Henrique Djaló (20’), mas o Argozelo deu a volta aos acontecimentos com o golo de Thiago Campos (35’) e com o hat-trick de Rodrigo Carvalho (45’, 73’ e 78’). A equipa, treinada por Carlitos Rodrigues, soma 10 pontos e está no 5º posto. Já os Estudantes Africanos, de Carlitos Fernandes, continuam em último lugar sem qualquer ponto.

O Mirandês 1968 ganhou em casa, por 2-1, frente ao Grupo Desportivo de Moncorvo. Yuyu e Lucas marcaram os golos da turma mirandesa, Túlio marcou para a formação da Terra do Ferro. A equipa de António Forneio está em 3º lugar, com 11 pontos em 5 jogos realizados. Os comandados de Pedro Palhau ocupam o 8º posto, com 3 pontos.

O Futebol Clube de Vinhais triunfou, por 4-0, na recepção ao Carção. Helton Gomes (20’), Diogo Souza (30’), Jorge Barros (59’) e Leonardo Almeida (79’) foram os autores dos golos da equipa da Capital do Fumeiro. Os vinhaenses, orientados por Marco Móbil, somam 10 pontos e estão em 4º lugar, com menos um jogo realizado. O Carção, de Beto Silvestre, está em 9º e penúltimo lugar, com 3 pontos.

O Rebordelo e o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros empataram a uma bola, no Campo de Jogos do Rebordelo. Mantorras (43’) adiantou a formação macedense na partida e Luís Costa (83’) restabeleceu a igualdade para os locais. Os Bravos Cavaleiros, de Nuno Fernandes, somam 13 pontos e estão na 2ª posição. O Rebordelo, treinado por Gilberto Vicente, soma 8 pontos e ocupa o 6º lugar.

O Mirandela continua invicto e aumentou a diferença para cinco pontos em relação ao Macedo de Cavaleiros, que é o segundo classificado.

Na próxima jornada, vão enfrentar-se as seguintes equipas: Macedo de CA Cavaleiros – GD Cachão; GD Moncorvo – FC Vinhais; SC Mirandela – Minas de Argozelo; Carção – Rebordelo; e Estudantes Africanos – GD Mirandês 1968. Todas as partidas da sétima ronda realizam-se, às 15h00, no próximo domingo.