Mirandela vence Vimioso e aproxima-se da terceira posição

A jogar no São Sebastião, mas na condição de visitante, face ao impedimento do Vimioso de utilizar o seu relvado, o Mirandela conseguiu um triunfo importante mas ainda sofreu.

O Vimioso, lanterna vermelha do campeonato, entrou decidido a conseguir o primeiro triunfo da temporada, mesmo tendo pela frente um osso duro de roer, e conseguiu fazer tremer os alvinegros. Nasir abriu o activo aos 15 minutos.

A resposta dos mirandelenses chegou aos 19’ com um golo de Maranata, que iniciou a cambalhota no marcador. Ainda antes do intervalo, aos 42’, Aliu colocou o Mirandela em vantagem, apontou o 1-2.

O tento da tranquilidade só surgiu em tempo de compensação, aos 90’+5. O argentino Gianluca fixou o resultado em 1-3.

Eurico Martins lamentou a derrota. O treinador do Vimioso considera que “o resultado não traduziu” o que os seus jogadores fizeram em campo. “Fizemos um bom jogo, mas, infelizmente, perdemos. Nada tenho a apontar aos meus jogadores”.

O Vimioso é último classificado, com apenas três pontos, e tem tarefa cada vez mais complicada, mas Eurico Martins garante que os seus jogadores vão dar luta até ao fim. “Não temos tido bons resultados, mas não vamos atirar a toalha ao chão enquanto a matemática nos permitir”.

E Rui Eduardo Borges, técnico do Mirandela, admite que “foi um jogo muito complicado” para a sua equipa. “O facto de terem marcado primeiro complicou a nossa tarefa. Depois, mesmo a ganharmos por 1-2 nunca estivemos confortáveis e o Vimioso fez um grande jogo. Este resultado sabe-nos bem, pois conseguimos três pontos, mas temos que melhor já no próximo jogo”.

E o próximo encontro é já na quarta-feira, dia 3 de Fevereiro, frente ao Cerveira. Um jogo de acerto de calendário relativo à jornada 12, que tinha sido adiado devido aos casos de Covid-19 na formação minhota. Em caso de vitória o Mirandela sobe para o terceiro lugar.

O jogo, que devia ter sido realizado em Vimioso, acabou por decorrer em Mirandela por decisão da Federação Portuguesa de Futebol já que o Município de Vimioso não permite a utilização dos espaços desportivos da vila devido ao estado de emergência. “Temos as nossas instalações fechadas. O presidente do município optou por fechar e temos de respeitar. Tentamos arranjar uma solução que foi esta”, explica Eurico Martins.

E enquanto o Municipal de Vimioso estiver fechado o Estádio São Sebastião será o palco dos jogos em casa dos vimiosenses. Já os treinos decorrem no Campo Valentim Guerra, em Sendim.

Foto de Rafael Neto