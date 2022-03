Mirandês vence Vimioso e assume terceiro lugar à condição

Vitória por 1-2 foi o resultado conseguido, este sábado, pelo Grupo Desportivo Mirandês no terreno do Vimioso. O jogo abriu a jornada 19 da Divisão de Honra Pavimir.

Os golos só surgiram na segunda metade. Énio colocou a equipa de Nuno Rangel em vantagem e Mamadou fez o 1-1 para o Vimioso.

Já perto do final do encontro, aos 90’, Francisco fez o 1-2 na marcação de um penálti.

Com este resultado o G.D. Mirandês assumiu o terceiro lugar à condição, com 37 pontos, já que o F.C. Vinhais, que também te 37 pontos, joga amanhã com o Vila Flor SC.

Quanto ao Vimioso é sétimo classificado com 27 pontos.

A jornada 19 fica completa amanhã com os encontros: Bragança – Estudantes Africanos, Vila Flor SC – FC Vinhais, GD Sendim – Carção, Rebordelo – GD Moncorvo e FC Carrazeda – Argozelo.

Foto de GD Mirandês