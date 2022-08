Mogadourense traz Taça de Portugal de Tiro ao Prato para Trás-os-Montes

Sérgio Venâncio é de Mogadouro e fez um brilharete na Taça de Portugal de Tiro ao Prato, que se realizou no fim-de-semana, em Mira. O atirador conquistou pela primeira vez o troféu, obteve 122 pratos em 125 possíveis. “É a primeira vez que conquisto o troféu. Agora, é concentrar-me no nacional”, disse.

No Campeonato Nacional de Tiro ao Prato, o mogadourense é segundo classificado e está a dois pratos do líder e do título. Tudo se vai decidir no Algarve, nos dias 27 e 28 de Agosto, na sexta e última contagem. “Se tudo correr bem serei campeão nacional pela primeira vez. Estou apenas a dois pratos do primeiro classificado”.

Sérgio Venâncio também quer representar Portugal no Campeonato do Mundo de Tiro ao Prato e está confiante na chamada à equipa das quinas, depois de ter participado no Europeu, em Julho, em Espanha. “ Depois de fechar as contas do campeonato o objectivo é representar Portugal no mundial”, afirmou.

O mogadourense tem 45 anos pratica tiro ao prato desde os dez, mas há quatro anos é que se federou, aliás essa sempre foi a grande ambição do atirador. “Sempre participei de forma amadora nos torneios e circuitos em Trás-os-Montes e sempre tive o sonho de ser federado. Entretanto, fui estudar para o Porto e surgiu a oportunidade”.

Sérgio Venâncio é engenheiro electrotécnico e venceu o Inter-Clubes em 2021. Este ano representou Portugal no Europeu, em Espanha, e está bem posicionado para se estrear no Campeonato do Mundo de Tiro ao Prato que este ano se realiza no nosso país, em Mira, de 9 a 11 de Setembro.