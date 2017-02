Mogadouro termina ciclo negativo com vitória caseira

O Clube Académico de Mogadouro regressou às vitórias, 6-4, frente ao São Mateus, terceiro classificado do campeonato.

Os academistas entram bem no jogo e a marcar através de Nelson Moreira, que bisou. Mas, a resposta dos forasteiros chegou aos 12 minutos por intermédio de Sueco.

Ainda antes do intervalo, Nelson, um dos goleadores do Mogadouro, voltou a colocar os locais em vantagem.

Os últimos 20 minutos trouxeram bom futsal. Vítor Hugo aumentou para 3-1 na marcação de uma grande penalidade.

A reacção dos forasteiros não tardou e conseguiram mesmo restabelecer a igualdade com golos de Vítor Couto e Pedro Moreira.

A partir daqui o jogo aqueceu com uma grande penalidade e quatro expulsões. Pedro Moreira viu vermelho directo, depois de travar em falta um jogador da casa que seguia isolado para a baliza numa altura em que o São Mateus jogava com o quinto elemento.

No Mogadouro, Ipi foi expulso do banco supostamente por palavras dirigidas ao árbitro e Ricardinho também não terminou o encontro.

Com 5-4 no marcador, depois do golo marcado por Bruno Pereira, os visitantes ficam sem Antunes. O guarda-redes foi expulso a um minuto do final do encontro. Situação aproveitada por Vítor Hugo para fixar o resultado em 6-4.