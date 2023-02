Mogadouro vence com reviravolta no marcador

O Clube Académico de Mogadouro sofreu mas venceu o Saavedra Guedes por 3-5, em jogo da jornada 16 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

A formação transmontana esteve a perder por 3-0, Tiaguinho, Benny e Mica marcaram para o emblema de Aveiro, e na segunda metade operou a reviravolta com golos de Thales, Igor, o melhor goleador da competição, Samuel, Grilo e Tick.

Com este triunfo e a derrota do Boavista por 2-3 com o São Martinho de Mouros, o Mogadouro subiu para o terceiro lugar com 28 pontos.

Na próxima jornada, marada para o dia 4 de Março, os academistas jogam em casa com o Rio Ave, segundo classificado.

Foto de Saavedra Guedes