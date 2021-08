Morreu Francisco Ferreira antigo jogador do GDB

Francisco “Chico” Ferreira destacou-se na defesa do Grupo Desportivo de Bragança entre 1952 e 1968.

O antigo central estreou-se na equipa brigantina na temporada de 1952/1953 frente ao Grupo Desportivo de Chaves. Na altura o GDB competia no Campeonato Regional da A.F. Vila Real e Chico Ferreira entrou na segunda metade do encontro, que terminou com a vitória do Bragança por 2-0.

Chico Ferreira terminaria a ligação ao GDB em 1966, mas dois anos depois regressou como jogador/treinador e lançou no plantel sénior jogadores como Tojé Cepeda, Carlitos e Germano.

No Bragança foi ainda treinador dos juniores. No seu percurso como jogador ainda vestiu a camisola do Salgueiros, mas acabaria por regressar a Trás-os-Montes e ao GDB.

Chico Ferreira deixa o seu nome inscrito na história dos canarinhos. O antigo central faleceu, no domingo, aos 86 anos.

À família e aos amigos o Jornal Nordeste apresenta as mais sentidas condolências.