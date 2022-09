Município de Mogadouro paga transporte para deslocação a hospitais dentro e fora do distrito

No concelho de Mogadouro há apenas centro de saúde e muitas pessoas precisam de se deslocar a unidades hospitalares do distrito de Bragança ou até de fora, como Vila Real e Porto. Esse transporte pode ser gratuito, se solicitado. “Temos uma população bastante envelhecida e estamos distantes dos grandes hospitais, nessa medida, vinha sendo prestado já algum apoio no transporte de doentes oncológicos ao IPO, nós tomámos a decisão de pagar na totalidade o transporte de doentes para exames, tratamentos especializados e consultas nos hospitais no distrito do Porto, Vila Real e Bragança”, explica o presidente da Câmara Municipal, António Pimentel.

O transporte será feito pelos Bombeiros Voluntários de Mogadouro e os gastos são pagos pela câmara, por um valor que consideram “justo”. O autarca acrescentou ainda que “quando os bombeiros não tiverem capacidade de resposta a própria autarquia tem disponibilidade de meios para efectuar esse transporte”. Qualquer pessoa, independentemente do seu escalão ou da sua idade, pode pedir este apoio ao município. Para isso deve dirigir-se ao gabinete de acção social da Câmara Municipal de Mogadouro, que fará a listagem dos doentes e os encaminhará para os bombeiros.

O município de Mogadouro já financiava o transporte de doentes oncológicos para a realização de tratamentos e consultas no IPO e decidiu alargar este apoio a todo o tipo de doentes.