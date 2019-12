Município de Vimioso entrega apoio a 27 bebés

O município de Vimioso promoveu mais um concurso de fotografia “Bebé do ano”, uma forma de ajudar a combater o problema de desertificação humana no interior do país. A cerimónia de entrega do apoio aos nascimentos realiza-se há 18 anos consecutivos e desde que foi criada a iniciativa do município já abrangeu quase 500 crianças. Este ano foram apoiadas 27, mais 3 do que ano passado. Para os pais esta é uma boa ajuda. “É sempre importante, algum dinheiro que vem para ajudar com a nossa primeira filha. Não é em si um incentivo, mas é sempre bom para ajudar nas despesas da criança”, afirmou Susana Carvalho, uma das mães que recebeu o apoio municipal. “É uma grande ajuda para os nossos bebés”, considera também Marlene Alonso, que recebe este cheque pela segunda vez. “É o segundo e pensamos ficar por aqui, mas sempre é bem-vindo este apoio”, disse Amaro Augusto. O município apoia com 1000 euros todos os bebés nascidos no último ano, além do pagamento de várias vacinas que não são comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde, no valor de 500 euros. O presidente da câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo, reconhece que se trata de um apoio simbólico mas que considera importante. “Diria que é o dia mais feliz para o concelho, poder premiar os mais jovens, que é sinal de que aqui há vida e que há potencial para continuar a haver vida”, sublinhou.

Apesar de um ligeiro aumento nos nascimentos no concelho, o autarca admite que os dados da natalidade são preocupantes. “Tivemos mais três crianças do que no ano passado, gostávamos de ter muito mais porque para um concelho como o nosso é muito pouco. Em termos de futuro, daqui a seis anos teremos 27 crianças a entrar no primeiro ano da escolaridade obrigatória”, destacou. Além desta ajuda monetária, o município presta ainda apoios na área da educação. “Este incentivo de 1000 euros é quase que uma oferta nesta altura de Natal para todos os pais que continuam a optar por ter filhos no interior, mas vamos dando apoio quer na creche, quer na escola, quer depois no ensino superior”, avançou. O concelho de Vimioso tem menos de 5000 habitantes. A taxa de natalidade é baixa, com uma média de 25 nascimentos por ano.