Norte de Portugal e Castela e Leão querem combater despovoamento

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a Junta de Castela e Leão decidiram elaborar um documento estratégico conjunto para analisar quais as debilidades e forças na relação entre as duas regiões fronteiriças, de forma a estabelecer prioridades no âmbito do próximo quadro de apoio comunitário. O vice-presidente da Junta de Castela e Leão, Francisco Igea, refere que as duas regiões vão unir esforços para atrair investimentos que possam ajudar a contrariar problemas como a quebra demográfica. “Assinalámos em particular o desafio demográfico, na nossa comunidade, nesta zona da fronteira, onde é um desafio muito importante, em que estamos já a trabalhar com a comissária para a demografia, que já visitou a comunidade”, afirmou. Assim sendo, colocaram na lista de assuntos que têm de ser enfrentados “a importância de trabalhar e destinar fundos específicos a estas zonas tão afectadas pela crise de despovoamento”. Numa reunião, que aconteceu em Miranda do Douro, no dia 7 de Julho, para começar a delinear um plano de cooperação, não ainda foram debatidos projectos concretos. No entanto, a vice-presidente da CCDR-N, Ester Silva, apontou outras áreas de investimento prioritárias. “Atendendo ao património cultural e natural desta área, há um interesse na promoção do turismo, nomeadamente o que tem por base esse património. Existe também um conjunto mais amplo de investimentos que se relacionam com pretensões do ponto de vista dos transportes”, referiu. O anfitrião da reunião, o presidente da câmara de Miranda, Artur Nunes, destacou a relevância de se delinear uma visão estratégica e “ter um documento à vista que seja o caminho a seguir por todos para ter uma região próspera”. O autarca considera que, nesta altura, “o mais importante é que, quer do lado espanhol quer do português, se construa um documento consolidado e validado pelos dois territórios, Espanha e Portugal, e que as câmaras municipais, comunidades intermunicipais, juntas de freguesias, operadores económicos e sociais se revejam num documento de curto, médio e longo prazo”. O trabalho vai começar pela elaboração de um diagnóstico das vulnerabilidades e dos desafios comuns destes territórios raianos. Será depois definido um plano estratégico com os principais eixos e potenciais projectos candidatos a apoio europeu no Plano de Cooperação 2021-2027.