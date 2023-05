Novo presidente do F.C. Vinhais garante contratações de Álvaro Adão e Nuno Machado (ex-Carção) para a nova temporada

Manuel Rodrigues “Pik” o novo presidente do F.C. Vinhais, que tomou este domingo posse, logo após as eleições, já prepara a nova temporada na Divisão de Honra da A.F. Bragança.

Do plantel da época passada já renovaram Renato Graça, Miguel Gonçalves, Tiago Pik, Rafael Garcia, Alex e o capitão Lólis.

Quanto a caras novas, o novo líder tem os reforço bem definidos, estando garantidas as contratações do médio Álvaro Adão e do avançado Nuno Machado, ambos ex-Carção. “O Adão e o Nuno são jogadores do F.C. Vinhais para a próxima temporada”, garantiu ao Nordeste.

Quanto ao treinador dos vinhaenses para a época 2023/2024, a renovação de Carlos Garcia não está colocada de lado mas há outros nomes em cima da mesa. “Há vários nomes, incluindo o do mister Carlos Garcia. Vamos ver o que será melhor para o clube”.

Marco Móbil, que esta temporada se sagrou campeão distrital no comando técnico dos iniciados da Escola Crescer e com passagem pelo plantel sénior do GDB, é um desses nomes na agenda da nova direcção e Pik não nega a possibilidade. “Marco Móbil? É uma possibilidade. Todos os bons treinadores são uma possibilidade”.

Pik foi eleito presidente do F.C. Vinhais no domingo, sucedendo a Carlos Afonso, e liderou a única lista a sufrágio.