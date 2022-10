Nuno Fernandes deixa comando técnico do F.C. Vinhais

Nuno Fernandes já não é treinador do F.C. Vinhais. O técnico termina a ligação aos vinhaenses após a derrota para a Taça de Portugal frente ao Vianense, o empate a uma bola com o Macedo na primeira jornada da Divisão de Honra e a derrota para a Taça Distrital por 3-0 com o Mirandela.

“Duas épocas desportivas depois do começo e a caminho da segunda jornada da época desportiva em curso, o adeus por vontade própria. Saio de consciência tranquila e cabeça levantada de quem começava a trabalhar às 19h00 e saía às 23h30 do Estádio Municipal, saio de cabeça levantada porque voltámos a colocar o FC Vinhais no pódio do Campeonato Distrital após 10 anos a marcar passo e mais de 15 ou 16 a fazê-lo de forma consecutiva. Saio porque a paixão barrou no resultadismo e eu serei sempre de ideais, de progresso, de processo e de crédito. Durante estes dois anos ninguém exigiu mais de mim do que eu próprio, ninguém quis ganhar mais do que eu, a minha equipa técnica e/ou os meus atletas, NINGUÉM”, escreveu o treinador nas redes sociais.

Nuno Fernandes, antigo capitão do F.C. Vinhais garante que não guarda “ressentimentos de ninguém”.

Nuno Fernandes termina com uma palavra de apreço ao plantel. “Ao grupo de trabalho que treinei e que este ano representa o FC Vinhais segue uma palavra de apreço pela entrega nos jogos realizados, estou certo que vão evoluir e melhorar consideravelmente, espero que tenham convosco a paciência necessária porque com um estalar de dedos só mesmos os mágicos. Ficarei a torcer por vocês”, concluiu.

Nuno Fernandes tinha renovado pela terceira temporada e deixa o comando técnico do F.C. Vinhais com uma jornada realizada do distrital.