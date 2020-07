Obras de arte do Novo Banco no Museu Municipal de Mirandela

Cinco quadros da colecção Novo Banco Cultura podem agora ser vistos no Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, em Mirandela. As obras dos pintores Nikias Skapinakis, Luís Noronha da Costa e Maria de Lurdes Ribeiro (Maluda) foram cedidas ao Município de Mirandela pelo período de cinco anos. O protocolo entre a entidade bancária e a câmara de Mirandela foi assinado no dia 14. Segundo o CEO do Novo Banco, António Ramalho, o projecto é “uma espécie de roteiro de arte” que pretende partilhar com o público “um rico património artístico e cultural” daquela instituição. “Arte já existente nos gabinetes e salas de reuniões do Novo Banco dispersa-se pelos museus” de norte a sul do país e, desta forma, consegue-se traze-la “à fruição de todos”, o que considera “muito mais interessante do que deixá-los nos gabinetes de uma instituição financeira”. Este é o sexto espaço cultural da região Norte a receber parte das 69 obras da colecção do Novo Banco, depois de Chaves, Lamego, Braga, Viana do Castelo e Guimarães. No museu municipal Armindo Teixeira Lopes foi inaugurado um novo espaço expositivo que alberga estes cinco quadros, contribuindo esta incorporação para consolidar o núcleo de pintura portuguesa do século XX. A vereadora da cultura do Município de Mirandela, Vera Preto, realçou a importância deste novo espaço, que “pretende trazer mais valor ao museu municipal e ser um chamariz para que quer os mirandelenses quer todas as pessoas que visitem Mirandela possam usufruir destas obras”. O Director Regional de Cultura do Norte defende que esta iniciativa “permite uma maior democratização no acesso à cultura” e “trazer para perto das pessoas peças relevantes no domínio da história de arte portuguesa”. António Ponte acredita que permite também “reforçar a importância dos museus municipais no acesso à cultura e criar um novo pólo de atracção”. O projecto Novo Banco Cultura envolve 31 museus e um total de 110 obras em exposição permanente em todo o país.

Foto: Município Mirandela