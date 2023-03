Onze anos depois o Rebordelo volta a garantir presença na final da Taça da A.F. Bragança

Onze anos depois, o Rebordelo volta a marcar presença na final da Taça da A.F. Bragança. A equipa de Nuno Loureiro conseguiu o feito este domingo, após o triunfo caseiro por 3-1 frente ao Carção no segundo jogo das meias-finais.

A eliminatória estava em aberto, pois a magra vantagem de um golo do primeiro encontro não dava tranquilidade ao Rebordelo.

O jogo nem sempre foi bem jogado, mas a formação da casa conseguir manter o controlo da partida.

O primeiro golo dos locais surgiu numa fase inicial, aos 10 minutos, num cabeceamento certeiro de Mário.

Quintã tentou aumentar a vantagem, mas Armando estava atento e travou o remate à entrada da área. Já Cícero não falhou o alvo e de cabeça, aos 32’, rubricou o 2-0, um resultado que prevaleceu até ao final do primeiro tempo.

Na segunda metade, o Carção entrou melhor no encontro e deu sinais de querer inverter o marcador. Aos 50’, Pedro Ribeiro reduziu para 2-1 de penálti.

As contas do jogo ficaram fechadas aos 89 minutos. Rabiço saltou do banco para apontar o 3-1.

Com a passagem à final da taça, onde vai defrontar o S.C. Mirandela, campeão distrital, o Rebordelo já garantiu a presença na Taça de Portugal na próxima época pela quinta vez consecutiva.

A última vez que o clube do concelho de Vinhais chegou à fase decisiva da competição foi em 2012. Na altura, a equipa era treinada por Carlos Garcia e Nuno Loureiro era jogador. No derradeiro jogo, realizado em Bragança, o Rebordelo eliminou o Argozelo nos penáltis.

No encontro da segunda mão das meias-finais há a registar a expulsão de António Forneiro, técnico do Carção, aos 40 minutos.

Reacções

Nuno Loureiro – Técnico do Rebordelo

“Sabíamos que era um jogo mais de coração do que de razão. O jogo, de facto, não foi muito bem jogado, mas controlámos o encontro. Soubemos gerir todos os momentos da partida e o resultado é justo”.

António Forneiro – Técnico do Carção

“Há que dar os parabéns à minha equipa por ter chegado até aqui por mérito, e é já o segundo ano que isto acontece. Há que dar os parabéns ao Rebordelo que marcou mais golos”.