Os “Lusos MC SAD” o novo clube da A.F. Bragança que quer trazer “uma lufada de ar fresco” ao futebol distrital

A novidade foi apresentada os clubes esta noite no sorteio do Campeonato Distrital da Divisão de Honra Pavimir. As burocracias para a inscrição do novo emblema na A.F. Bragança já há algum tempo que eram tratadas, mas só esta sexta-feira ficou concluído o processo.

“Isto foi tido em contrarrelógio. Já tínhamos a ideia de competir em Bragança, mas para competirmos aqui e para cumprirmos os regulamentos da AFB tivemos de nos sedear no distrito. Todos os documentos foram apresentados, temos sede em Macedo e não há qualquer suspeita ou desconfiança. Temos sede aqui, temos sede em Famalicão e Paredes”, explicou Nuno Perdigão, director desportivo.

Os “Lusos Macedo de Cavaleiros SAD” estão sedeados em Macedo de Cavaleiros e querem consolidar o projecto no distrito. Trata-se de uma academia de futebol com equipas também em competição na A.F. Porto e na A.F. Braga. Segundo Nuno Perdigão o objectivo é “chegar a várias localidades da zona norte do país”. “O projecto é muito simples. Somos uma SAD com uma academia por trás, com jogadores jovens e queremos diversificar a nossa envolvência a nível nacional. Já estamos na A.F. Porto, Braga, agora Bragança e queremos chegar a Vila Real, Viana do Castelo e outras mais”, referiu.

O objectivo de Os Lusos MC SAD passa por uma forte aposta nos jogadores jovens. A formação é a prioridade dos responsáveis do projecto. “Queremos formar com qualidade. O jogador mais velho da nossa equipa sénior tem 21 anos. Ao contrário do que as pessoas possam pensar somos uma academia com jogadores em formação”.

O clube vai avançar, também esta temporada, com uma equipa de juniores, que vai contar também com jogadores do distrito de Bragança. A prática de futebol é complementada com outras áreas. “Os jogadores têm formações complementares como nutrição e psicologia do desporto. Queremos ser uma lufada de ar fresco para o futebol aqui no distrito de Bragança”.

Os Lusos MC SAD esteiam-se no Campeonato Distrital da Divisão de Honra Pavimir no dia 25 de Setembro, em casa, frente ao Argozelo. A ordem do jogo deverá ser invertida, ou seja, a nova equipa macedense terá que jogar fora, devido às obras que decorrem no Municipal de Macedo para a instalação de um campo sintético junto ao campo relvado.