Participação no Campeonato de Espanha de Minivelocidade conferiu experiência a Tiago Rafael

“Estar no campeonato de Espanha é simplesmente brutal”, a afirmação é Tiago Rafael, após a última prova do Campeonato de Espanha de Minivelocidade, que se realizou este fim-de-semana no Circuito Kart As Pontes de Garcia Rodriguez, em Pontevedra, Espanha.

Em prova estiveram cerca de 100 pilotos com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos.

Tiago Rafael, de apenas 10 anos, competiu na categoria de Moto 5 e partiu confiante para um circuito que bem conhece. No entanto, a máquina deu-lhe que fazer durante a prova. “A mota teimava em não ajudar pois foi uma luta tremenda para afinar as suspensões, mesmo assim batia sistematicamente o meu recorde pessoal”, disse o piloto.

O brigantino tinha como objectivo ficar no top 5 da classificação geral, mas as duas quedas nas duas sessões de treinos cronometradas colocaram o piloto no 15º lugar, último da grelha de partida. Isso não desmotivou Tiago Rafael que, depois de algumas afinações na mota, conseguiu subir na tabela e fez P8 nas duas corridas. “Foi uma luta tremenda até ao fim”, afirmou.

Tiago Rafael termina mais uma temporada em Espanha e de competição com os melhores jovens pilotos com a certeza de ter evoluído e preparado para as próximas etapas. “Aprendemos a cada milímetro de pista e todos estes pilotos são simplesmente umas máquinas. Ainda nem sei bem descrever o sentimento que tenho”.

Agora segue-se o FIM World Séries e o Campeonato Nacional de Velocidade. No FIM World Séries, Tiago Rafael é terceiro classificado, a um ponto do segundo, Alexandre Cabá, quando restam duas provas para terminar. A próxima está marcada para os dias 27 e 28 de Agosto, em Évora.

Nos mesmos dias, Tiago Rafael participa no Campeonato Nacional em Moto 5, categoria que lidera, com 50 pontos.