Pedro Miguel Alves já não é treinador do Grupo Desportivo Torre Dona Chama

Os recentes resultados da formação do Grupo Desportivo Torre Dona Chama foram o motivo do despedimento de Pedro Miguel Alves. “Chegámos a um acordo mútuo, os resultados não foram os esperados. Não tenho nada contra o Pedro, só temos que agradecer aquilo que ele fez pelo clube durante os últimos três anos. Tudo tem um fim e este ciclo terminou aqui”, referiu Bruno Paz, presidente do Torre Dona Chama.

O GD Torre Dona Chama no último jogo esteve a vencer por 0-2, mas acabou por perder 4-3 frente à Escola Arnaldo Pereira, na sétima jornada do campeonato distrital de futsal da AF Bragança.

Após sete jornadas, o GD Torre Dona Chama ocupa o quarto lugar do campeonato com 13 pontos.

Quanto ao novo o timoneiro, o clube está em negociações e deve ser anunciado em breve.