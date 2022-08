Pedro Miguel reforça Macedense

Pedro Miguel é reforço para o Grupo Desportivo Macedense para a temporada 2022/2023 no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Trata-se de um regresso ao futsal depois de ter representado o C.A. Macedo de Cavaleiros nas duas últimas temporadas, no distrital de futebol e no Campeonato de Portugal.

Pedro Miguel já vestiu a camisola do Vale de Madeiro, nas épocas 2017/2018 e 2020/2021, nesta apenas na fase de acesso ao nacional.

O jogador, natural de Macedo de Cavaleiros, junta-se ao lote de reforços do GDM, que conta com o guarda-redes Celso (ex- S. Roque do Faial), Gonçalo Banha (ex-Barreirense), Edy (ex-Barreirense), Ivan (ex-Barreirense), Dyno (ex-Barreirense) e Pedro Gomes (ex-CSP Vila Flor).

Outro jogador que deixa o futebol para ingressar no futsal e no Macedense é o defesa João Pedro Carvalho, também ex-Macedo, e já trabalha com o restante grupo.

Da época passada renovaram Paxa, Matouças, Carlos, Pauleta, Riquinho, Ricardo Simão, Zé João e Takumi.

Quanto a Vítor Hugo, Miguel Castro e Rafa concluíram a ligação ao Macedense, tal como Patrick Simão que terminou a carreira.

O Grupo Desportivo Macedense, treinado por Costinha, prepara-se para o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. O GDM integra a série A e na jornada inaugural, marcada para o dia 24 de Setembro, recebe o Nogueiró e Tenões.

O primeiro jogo de preparação da pré-época está marcado para este sábado em Caria, onde o Macedense participa num torneio triangular com o Viseu Futsal 2001 e o Cariense. Segue-se um jogo com o Sabrosa, na próxima quarta-feira (dia 31) em casa, dia 3 de Setembro defronta o Ala na apresentação aos sócios, dia 6 joga com o Valpaços, dia 10 com o Zamora Futsal, dia 14 tem pela frente o São Martinho de Mouros e dia 17 defronta o Caxinas e a AD fundão num triangular.