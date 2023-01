Pedro Rodrigues apontado ao comando técnico do G.D. Bragança

Pedro Rodrigues poderá assumir nas próximas horas o comando técnico do Grupo Desportivo de Bragança.

Segundo apurou o Nordeste, o técnico, que orienta a AD Grijó da Divisão de Honra da A.F. Porto, já terá um princípio de acordo com os brigantinos, faltando apenas desvincular-se do emblema maiato.

Pedro Rodrigues regressou esta temporada a Portugal, depois da passagem pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e pela China, onde coordenou o departamento de formação do Guangdong.

Na temporada 2020/2021 integrou a equipa técnica do Espinho.

O G.D. Bragança ocupa o último lugar da série A do Campeonato de Portugal com nove pontos e a próxima jornada joga fora com o Pevidém.

