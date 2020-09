Pedro Teixeira continua a somar conquistas no estrangeiro

Engenheiro civil em Singapura, já foi distinguido como um dos 40 melhores gestores com menos de 40 anos. Já trabalhou no Qatar, mas actualmente é director regional numa multinacional na área de edifícios e infra-estruturas no sudoeste Asiático, que incluí nove países, como Malásia, Indonésia e Tailândia, e também director em Myanmar e no Camboja. Recentemente foi nomeado para um projecto para controlo de uma auto-estrada muito complexa, por baixo de grandes arranha-céus, no centro de Singapura. “É um projecto que só para nós, para a fiscalização de obra, foram 19 milhões de euros. Ganhámos contra as grandes empresas de engenharia mundiais e o facto de termos ganho esse contrato que foi o maior na área de edifícios e infra-estruturas da Bureau Veritas, no sudeste asiático, fez com que fossemos nomeados nos maiores contratos ganhos no ano passado a nível mundial”, contou Pedro Teixeira. O brigantino acredita que para alcançar o sucesso que teve até agora é necessário uma “formação cívica e técnica fortes”, capacidade de “adaptação”, de “trabalho” e de “comunicação”, “competência” e também espírito de “liderança”. “Acho que é muito importante tratar toda a gente com respeito, com humildade e tentar fazer com que todos juntos consigamos ser melhores”, acrescentou. Pedro Teixeira concluiu dizendo que a família é o seu pilar, que vai consigo para todo o lado, e que o apoia nas suas conquistas.