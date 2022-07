Piloto macedense alcança segundo lugar no Campeonato Nacional de Parapente na Classe Sport

A Serra do Larouco recebeu, de 3 a 9 de Julho, o Campeonato Nacional de Parapente, da Federação Portuguesa de Voo Livre, e cerca de 150 pilotos.

Em representação do BôAr Parapente Clube, de Macedo de Cavaleiros, estiveram os pilotos José Dias, Orlando Luís Neves, Rui Mila, Valdemar Salselas e Rui Capucho, sendo que este apenas participou na primeira manga.

José Dias conseguiu a melhor classificação na equipa macedense, o piloto foi segundo classificado na classe Sport.

Seguiram-se Orlando Luís Neves no 13º lugar, Rui Mila na 19ª posição e Valdemar Salselas no 30º posto.

“Este resultado é fruto de um investimento do clube no desenvolvimento da sua vertente de competição que tem contado com treinos regulares do grupo e participação em eventos nacionais e internacionais, bem como do investimento do município de Macedo de Cavaleiros no apoio a esta modalidade e do apoio do nosso patrocinador o Instituto Piaget”, destacou o Orlando Luís Neves.

A nível colectivo, o BôAr Parapente Clube conseguiu a sexta posição num total de 19 equipas em prova.

Orlando Luís Neves salienta que o clube “conseguiu os melhores resultados de sempre tanto a nível individual como por equipas”, num campeonato “altamente competitivo”.

No Campeonato Nacional de Parapente participaram 150 pilotos. Foram voadas seis mangas em sete dias de prova.