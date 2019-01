Pioneiros continuam invencíveis

Os Pioneiros de Bragança somaram, na sexta-feira, mais um triunfo, 2-4 com o Vale Madeiro, e continuam com uma prestação irrepreensível no campeonato.

A formação violeta mantém-se invicta, com 10 vitórias em 10 partidas realizadas, somando 30 pontos.

Os comandados de Ricardo Pires chegaram ao golo aos 17 minutos com Pedro Mello a abrir o activo no Pavilhão do Inatel, em Mirandela. O 0-1 manteve-se até ao intervalo.

Os brigantinos entraram fortes na segunda metade com Nelinho (22’) e Joailsson (24’) a dilatar o resultado para 0-3.

A resposta dos mirandelenses chegou com um golo de Pica aos 26’ e Tiago Pires (33’) que colocou o marcador em 2-3.

Com o resultado em aberto, os Pioneiros respiraram melhor com o tento de Feija aos 36 minutos que fixou o resultado em 2-4.

Em Freixo de Espada à Cinta, a equipa da casa perdeu pela margem mínima, 4-5, com o CSP Vila Flor. Destaque para o hat-trick de Hugo Pires mas não chegou para o CASC Freixo vencer.

Do lado do CSP Vila Flor marcaram Vítor Silva (1’), Arménio (36’), Fernando Teixeira (39’) e Faneca (11’, 19’).

Ainda na jornada 10, o Alfandeguense venceu o Vimioso por 7-4 com golos de Bruno Rachado (4’, 11’), Paulo Vaz (12’, 40’) e Samuel Carvalho (13’, 18’). Na formação do Vimioso marcaram Bruno Silva e Bruno Costa que fez hat-trick.

Quanto ao encontro Sp. Moncorvo – Futsal Mirandela foi adiado.