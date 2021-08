Plataforma de bicicletas elétricas disponível em quatro concelhos do distrito

Os municípios de Vinhais, Torre de Moncorvo, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta aderiram ao projecto Raia Norte Bikes.

Esta iniciativa é proposta pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Duero-Douro, apoiado pelo Turismo de Portugal, no âmbito do Programa Valorizar. O objetivo passa por dinamizar áreas de serviço para autocaravanas e a implementação de plataformas de bicicletas elétricas no território transfronteiriço. Cada município recebeu oito bicicletas, que já se encontram disponíveis para utilização. Em Vinhais, a plataforma situa-se próxima do Posto de Turismo. Em Torre de Moncorvo, encontra-se junto do parque coberto, no entanto, está prevista a instalação de duas áreas de serviço nas aldeias de Carviçais e Cardanha. Em Mogadouro, as oito bicicletas estão distribuídas em dois espaços, quatro no Parque da Vila e quatro bicicletas no Parque de Campismo. Já em Freixo de Espada à Cinta, as oito bicicletas estão aparcadas na Praça Jorge Álvares e no Jardim da Seda. O aluguer tem um custo de dois euros por cada 120 minutos. Para usufruir de uma destas bicicletas, é necessário proceder-se à inscrição na aplicação designada para o efeito e destrancar a bicicleta eléctrica fazendo scan do QRcode. No final basta prender a bicicleta na doca com o respetivo cadeado. Por razões legais e de seguro, a utilização das bicicletas Raia Norte Bikes só é permitida aos maiores de 16 anos.