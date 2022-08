Pré-época do Bragança arranca com dez reforços

Um plantel de 21 jogadores, dez renovações e 11 reforços, é para já com o que conta o técnico, Rafael Nascimento, no início dos trabalhos de pré-época.

O treinador está de regresso ao G.D. Bragança, depois da passagem pelo C.A. Macedo de Cavaleiros na época passada, com a mesma vontade de sempre. “As sensações são sempre aquelas que sinto quando estou de volta ao trabalho, borboletas no estômago e vontade de que as coisas corram bem. O que me move é esta paixão pelo treino e pelo jogo, por isso não podia estar mais feliz, ainda mais em casa. O sentimento é de responsabilidade e de felicidade”, afirmou.

O plantel ainda não está fechado e não sido fácil a sua construção, muito pelas limitações financeiras do clube. Mas, Rafael Nascimento não vê nisso um problema pois já sabia com o que contava. “No momento em que acetei o meu regresso ao GDB já sabia o que tinha. Fomos à luta e estamos na luta com o que temos para fazer um campeonato estável”.

Rafael Nascimento está atento ao mercado tal como o presidente. Paulo Afonso sabe o que o técnico pretende, mas as contratações são sempre realizadas tendo em conta a realidade financeira do Bragança. “Vamos tentar trazer mais valias para o clube, mas não é fácil. Não podemos pagar muito, mas o que acertamos com os jogadores é para cumprir. Certo é que não vamos entrar em loucuras”.

Para a temporada 2022/2023 o G.D. Bragança conta com um orçamento de cerca de 90 mil euros. O plantel ainda não está fechado, sendo que vão chegar reforços nos próximo dias.

Para já são 11 as contratações com destaque para os regressos de David Carvalho, Ruben Gonçalves e Abbas.

No lote de caras novas está também Fábio Mesquita. O guarda-redes, que representou o S.C. Mirandela na época 2020/2021, mostra-se agradado com a recepção e acredita que é possível fazer uma boa temporada. “A recepção foi boa. Temos um bom plantel e temos tudo para fazer uma época tranquila. A cidade é airosa e recebe bem. Estou a gostar”.

Da temporada passada renovaram 10 jogadores. Capelo, o capitão, vai para a 14ª época, como sénior, a vestir a camisola do GDB. O médio é a referência da equipa e tem a responsabilidade de integrar quem chega ao clube. “O Bragança sempre foi um clube que integra bem os jogadores que vêm de fora. Temos essa veia de saber acolher quem chega. Os jogadores que ficam de época para época conseguem fazer um bom balneário com os jogadores novos”.

O Grupo Desportivo de Bragança já prepara a participação no Campeonato de Portugal. A primeira jornada está marcada para o dia 18 de Setembro. Antes, a 3 de Setembro, os brigantinos jogam a Taça Transmontana com o Vilar de Perdizes e no dia 11 a primeira eliminatória da Taça de Portugal.

Quanto ao primeiro teste da pré-época está agendado para o dia 13 de Agosto em Verín, Espanha, num torneio quadrangular.