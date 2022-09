Presidente do Macedo confirma participação do Macedo no distrital e início dos trabalhos no dia 6 de Setembro.

João Saraiva, presidente do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, garante a participação no campeonato distrital de futebol, contrariando algumas informações que colocavam em causa a continuidade do projecto da equipa sénior.

“Contrariamente aos rumores que correm, o Macedo vai competir. Nunca foi colocada a hipótese de não começar a pré-época. Houve reuniões com a câmara para definir verbas, que são diferentes da época passada em que competimos no nacional”, começou por explicar o presidente numa entrevista à Rádio Brigantia.

Segundo João Saraiva, as reuniões com o município para definir os apoios financeiros para a nova temporada contribuíram para o adiamento do início da pré-época. Tal como a indisponibilidade de espaços para treinar, devido ao início da construção do relvado sintético e o tratamento a que foi sujeito o relvado do estado municipal. “Esta época houve, de facto, um ligeiro atraso no arranque dos trabalhos da pré-época. Houve um factor que pesou muito, por um lado é algo positivo mas tira-nos um espaço de treino, que é a construção do campo sintético. Entretanto, em pleno mês de Agosto foi feita uma intervenção no campo relvado e também nos limitou a utilização do espaço. Como sabem vamos ter a nossa equipa de iniciados no nacional e também tem tido dificuldades para trabalhar”, acrescentou.

O regresso ao nacional na temporada passada não correu como pretendido, pois a equipa desceu ao distrital. O Macedo é apontado como um dos candidatos ao título, mas João Saraiva retira, desde já, essa pressão ao grupo. “Os nossos objectivos são claros e objectivos. Não somos candidatados a nada, ou melhor somos tão candidatos como as outras equipas. Já percebemos que há equipas como o Mirandela que continua a apostar forte. Pelo que percebi manteve o orçamento do nacional e foi contratar jogadores à Liga 3. Nós vamos manter alguns jogadores da época passada e contratar outros para fazer uma equipa competitiva que dignifique o clube”.

Na mesma entrevista, João Saraiva não descartou a possibilidade de solicitar o adiamento dos jogos do Macedo relativos às duas primeiras jornadas. A equipa macedense inicia os trabalhos de pré-época na próxima terça-feira, dia 6, sob o comando técnico de José Carlos Afonso.