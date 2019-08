Primeira jornada do Campeonato de Portugal com dérbi distrital marcado para domingo

Contagem decrescente para um clássico do futebol transmontano. A primeira jornada do Campeonato de Portugal coloca frente a frente o S.C. Mirandela e o G.D. Bragança.

Olhando para a pré-época das duas equipas e os resultados alcançadas os alvinegros levam vantagem, mas os jogos de preparação valem pela evolução dos jogadores e os resultados são colocados em segundo plano.

Em seis jogos de treino, o Mirandela somou cinco vitórias (2-1 GDB, 0-1 SC Vila Real, 1-0 Montalegre, 1-0 Leixões, 4-0 Carção) e uma derrota (1-0 em casa do Montalegre). Se fosse a pontuar os alvinegros teriam contabilizado 15 pontos no campeonato da pré-época.

Já o Grupo Desportivo de Bragança realizou sete partidas com resultados distintos: duas vitórias (2-0 com o SC Vila Real, 2-1 Chaves Satélite), dois empates (1-1 SC Vila Real, 1-1 GD Mirandês) e três derrotas (2-1 Mirandela, 4-1 Chaves Satélite, 1-0 Amarante).

Os dois emblemas apresentam-se para a nova temporada completamente renovados e com novo timoneiro. Do lado do Mirandela, Armando Santos assumiu o comando técnico, regressando ao clube onde foi guarda-redes entre 2010 e 2012. Do plantel da temporada passada restam apenas o guarda-redes Pedro Fernandes, que vai para a oitava temporada a vestir de preto e branco, o central Corunha, o defesa Manecas e os médios Austin e Amorim, sendo que apenas Pedro Fernandes e Corunha eram titulares.

O mesmo cenário encontramos no GDB. Frederico Ricardo assumiu o leme da equipa que também conta apenas com cinco jogadores que transitaram da época anterior: o guarda-redes Nelson Gomes, os médios Lisboa, Capelo, Kika e Nuno Silvano.

Treinadores confiantes

Os dois emblemas querem entrar com o pé direito na nova temporada, mas a verdade é que só um vai conseguir amealhar os três pontos.

Armando Santos, treinador do SCM, está confiante mas confessa que preferia defrontar o G.D. Bragança numa fase mais adiantada do campeonato, já que considera que na primeira jornada as equipas “ainda não têm os processos de jogo completamente consolidados”.

O técnico do Bragança também está optimista para um jogo que reúne todas as atenções. “É um jogo muito interessante, sobretudo para os adeptos. Lembro-me que já nas equipas de formação havia uma grande rivalidade. Quereremos passar isso para o campo mas uma rivalidade saudável”.

Números dos dérbis

A última vez que o Bragança jogou no São Sebastião para o Campeonato de Portugal foi há um ano e meio, a 28 de Janeiro de 2018, com vitória do Mirandela por 1-0. O golo foi apontado pelo médio Kelvin Medina, actualmente no Académico de Viseu, de grande penalidade.

Olhando para o histórico de embates entre as duas formações, na cidade do Tua, nos últimos dez anos, em nove partidas dominam os empates, quatro. Nos restantes jogos o Mirandela venceu três e o Bragança dois.