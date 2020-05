“Queremos voltar a colocar o F.C. Vinhais no lugar que merece”

Depois de 13 anos a envergar a camisola do Futebol Clube Vinhais, Nuno Fernandes prepara-se para um novo desafio e para a estreia no comando técnico de uma equipa sénior.

O ex-central da formação vinhaense regressou aos relvados em Janeiro deste ano, depois de ter decidido pendurar as chuteiras no final da temporada 2018/2019.

Agora é de vez, Nuno Fernandes termina a carreira para assumir o cargo de treinador principal do F.C. Vinhais, como tinha avançado ao Nordeste o presidente do clube, Samuel Salgado. “Provavelmente foi uma das decisões menos difíceis e mais prazerosas de tomar desde que iniciei a minha ‘aventura’ no futebol. O facto de ser um clube que me diz muito, acrescido do desafio de tentar voltar a colocar o F.C. Vinhais ao lugar que merece são sem dúvida um aliciante que não podia recusar”, disse Nuno Fernandes.

O técnico, de 38 anos, quer voltar a colocar o clube os lugares cimeiros do campeonato distrital, adicionado “competência e organização de forma a alcançar o sucesso pretendido”.

O antigo central faz parte da prata da casa e conhece o clube como ninguém. O treinador que manter a aposta nos jovens de Vinhais, uma parceria com a Montes de Vinhais, associação da qual é presidente. “Enquanto a Montes de Vinhais continuar a formar a prata da casa será sempre importante. Não faria sentido formar atletas e estes não terem a possibilidade de pelo menos demostrar o seu valor, porém, queremos que o F.C. Vinhais seja mais do que a prata da casa. Temos de procurar elevar a nossa competência”.

Aos jogadores da casa o técnico quer acrescentar experiência e já tem alguns nomes em carteira, apesar de não os revelar. “Estamos atentos e activos. Temos referenciados alguns atletas que nos vão certamente ajudar a atingir os objetivos”.

As incertezas em relação ao início da nova temporada, devido à Covid-19, não param o trabalho de preparação do campeonato distrital. “O nosso trabalho deve ser tão exigente como seria caso não houvesse essa incerteza. Desde o momento em que fui contactado, o trabalho foi iniciado”, garantiu.

Nuno Fernandes é claro no objectivo na nova época. “Queremos devolver o F.C. Vinhais à luta pelos títulos e proporcionar aos adeptos bons espectáculos desportivos. A direcção tem realizado esforços para garantir todas as condições para sermos competitivos. Resta-nos trabalhar para ajudar nesse pressuposto”, concluiu.

onde ganhou uma Taça da A.F. Bragança em 2018.

Enquanto treinador há vários anos que trabalha com as equipas de formação e integra os quadros técnicos da A.F. Bragança no que respeita às selecções distritais.