Ricardo Vilela muda-se para a W52/F.C. Porto

O ciclista, natural de Bragança, é uma das duas contratações anunciadas esta quarta-feira pela W52/F.C. Porto.

Ricardo Vilela, que representou nos últimos dois anos a equipa espanhola da Burgos BH, assinou um contrato válido por duas temporadas, tal como Joni Brandão (ex-Efapel).

Em declarações ao Jornal de Notícias, o brigantino disse que era altura de “regressar a casa”. "Já tenho 32 anos e consciência que dificilmente iria para uma equipa do World Tour. Levo um currículo com presenças em grandes provas internacionais, e achei melhor vir agora para mais perto de casa e entrar num grupo de espetacular como tem a W52/F. C. Porto", disse.

Nos últimos seis anos ciclista competiu no estrangeiro, Vilela vestiu a camisola da Caja Rural, Manzana Postobon e Burgos BH.