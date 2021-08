Ricardo Vilela termina Volta a Portugal no 14º lugar

Terminou esta tarde a 82ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta. As grandes decisões ficaram guardadas para o contrarrelógio, de 20 quilómetros, em Viseu.

Ricardo Vilela, ciclista natural de Bragança, da W52-F.C. Porto foi 25º no último dia da prova rainha do ciclismo nacional, com o tempo de 0:27:17.

Na classificação geral, o brigantino ficou no 14º lugar, a mesma classificação conseguida em 2020, na edição especial, ao serviço dos espanhóis da Burgos BH. Vilela participou pela nona vez na Volta a Portugal .

O vencedor da “Grandíssima” foi o colega de equipa, Amaro Antunes, que repetiu o triunfo do ano passado, e segurou a camisola amarela após a 10ª e última etapa, o contrarrelógio, ganho por Rafael Reis (Efapel).

Por equipas, a Efapel foi a vencedora da edição de 2021 e a W52/F.C. Porto ficou na segunda posição, depois de ter vencido as últimas cinco edições.

Foto de Diogo Pinto