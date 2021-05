Rui Borges perto de renovar com a Académica

Tudo está encaminhado para a renovação de Rui Borges com a Académica de Coimbra. O treinador mirandelense termina contrato esta temporada e nos próximos dias a renovação deverá ficar acertada.

Os Estudantes estiveram à porta da subida à 1ª Liga, terminaram o campeonato no quarto lugar a três pontos do terceiro e a quatro do segundo classificado.

O treinador, de 39 anos, conta na sua equipa técnica com mais três transmontanos, o brigantino Fernando Morato, o flaviense Ricardo Chaves e o mirandelense José Pedro.

O mirandelense assumiu o comando técnico da “Briosa” esta época, depois de ter orientado o Académico de Viseu e o S.C. Mirandela, onde se estreou como treinador de um plantel sénior.