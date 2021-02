Rui E. Borges (SCM): "Estes jogadores querem ficar na história do Mirandela”

A nova competição da Federação Portuguesa de Futebol tem estreia marcada na próxima temporada e os alvinegros têm como objectivo participar naquele que será o terceiro escalão do futebol português.

“Faltam cinco finais para entrar para a história do Mirandela. Respeitámos o passado do clube, mas é o primeiro ano que há terceira liga e se conseguirmos fazemos histórias logo na primeira edição. Estes jogadores querem ficar na história”, afirmou Rui Eduardo Borges, técnico do Mirandela, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo com o Maria da Fonte.

O treinador está confiante na concretização do objectivo mas lembra que o triunfo deste sábado é apenas mais uma batalha vencida no caminho para a 3ª Liga.

“Foram apenas três pontos e não nos podemos iludir e achar que já estamos na terceira liga. Sabemos que várias equipas vão lutar até ao fim e até as equipas que estão mais para o fundo da tabela por outros objetivos a qualquer momento podem colar-se a nós. Faltam cinco finais”, recordou.

Das oito equipas transmontanas em competição no Campeonato de Portugal (seis na série A, uma na B e uma na C) os alvinegros são os que estão melhor classificados, ocupam o terceiro lugar com 30 pontos. Por isso, Rui Eduardo Borges, lembra que a sua formação “é a melhor equipa de Trás-os-Montes” e deixa no ar alguns recados. “Há quem se esqueça de referir isso. Sei que é complicado, é um clube do distrito de Bragança e que não tem tantos habitantes como algumas cidades, mas merecemos mais respeito. Não vou tocar no tema orçamentos pois há clubes que gostam de esconder isso, mais tarde falarei”.

O foco dos mirandelenses já está no encontro com o Vianense. Um adversário que empatou a zero no São Sebastião e que Rui Eduardo Borges diz ser “uma equipa muito forte”. “Tivemos duas derrotas em casa, com o Merelinense e com o Bragança, e na minha opinião o Vianense foi a única equipa que merecia ganhar, foi melhor que nós”.

Das cinco finais que restam para terminar o campeonato só duas se jogam em Mirandela, com o líder, o Braga B, na jornada 19, e com o Pedras Salgadas na jornada 21.

Já no próximo domingo, o Mirandela viaja até Viana do Castelo para defrontar o sexto classificado.