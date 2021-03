Rui Eduardo Borges (SCM): “Estes jogadores são fantásticos”

Na próxima época surge uma nova competição, a 3ª Liga de futebol, e o S.C. Mirandela já garantiu um lugar no play-off de acesso à prova e junta-se ao Merelinense, Montalegre e Maria da Fonte. Um feito conseguido na jornada 20 do Campeonato de Portugal com um triunfo por 0-2 frente ao Vidago e o facto de o Vianense ter perdido, em casa, com o Montalegre por 1-2.

Este é, sem sombra de dúvida, um marco importante para a jovem equipa e para o clube, numa temporada marcada pelos condicionalismos da Covid-19, como a ausência de público nos estádios.

“Sinto-me extremamente orgulhoso por toda a estrutura que nos acompanha diariamente. Estes jogadores são fantásticos deram uma enorme prova de qualidade e de compromisso. Na minha opinião é um feito muito importante na história do clube”, destacou Rui Eduardo Borges, técnico dos alvinegros.

Cumprido que está o primeiro objectivo da época, o treinador quer agora terminar com “a melhor classificação possível” e aponta já baterias para a derradeira fase. “Na segunda fase vamos continuar a alimentar o sonho, que é a subida à 3ª Liga, por isso, podem contar connosco”, frisou.

Sobre o futuro Rui Eduardo Borges admite conversas com o presidente, que vai avançar para a recandidatura às eleições do Mirandela, marcadas para o dia 26 de Março, no sentido da renovação, mas para já diz estar focado no play-off. “Já falamos sobre isso, mas acho que neste momento passa por a reeleição do presidente e por preparar a próxima fase da melhor forma possível”.

Rui Eduardo Borges foi contratado esta temporada, depois de ter treinado os sub-23 do Leixões e o Sernache na época passada.

O treinador, de 34 anos, iniciou o seu percurso na formação no Alfenense, orientou os infantis, seguiu-se, também na formação, o Boavista, o Leça, a AD Sanjoanense e o Leixões nas duas últimas épocas, na primeira orientou os sub-19 e depois os sub-23.

Em 20 jornadas do Campeonato de Portugal, os alvinegros somam nove vitórias, sete empates e quatro derrotas. No capítulo dos golos já marcaram 23 e sofreram 14, têm a terceira defesa menos batida da série A.

Nas duas jornadas que restam para o final desta fase, o Mirandela recebe o Pedras Salgadas e termina fora de portas frente ao Merelinense.

Foto de S.C. Mirandela