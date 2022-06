Rui Muga revalida título de Campeão Nacional de Corrida de Montanha e Macedo vence por equipas

Rui Muga é campeão nacional de Corrida de Montanha. O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros conseguiu o feito este domingo, em Castro Daire, na prova Trutas do Mau do GDR Granja, o 24ª Campeonato Nacional de Corrida de Montanha.

Muga completou os 10 quilómetros de prova, bastante exigente, em 44 minutos e 35 segundos, superando a concorrência do colega de equipa José Carvalho e Tiago Pereira do F.C. Penafiel. “Foi uma prova de grande nível. Após a primeira volta, a prova disputou-se entre mim, o Zé Carvalho e o Tiago Pereira do F.C. Penafiel. A 400 metros do final da prova consegui ganhar uns metros. Foi dos campeonatos mais renhidos dos últimos anos”, disse Rui Muga.

Apesar da conquista do título, Muga não conseguiu a entrada directa no lote de atletas seleccionados para representar Portugal no próximo Campeonato da Europa. Para isso, o bicampeão nacional, e os restantes atletas, vai participar no dia 19 de Junho, também em Castro Daire, na 2ª edição do Montemuro Vertical Run, que pontua para a Taça de Portugal e para a Valsir World Mountain Running Cup 2022.

Muga está confiante e quer concretizar mais um objectivo. “As expectativas são muito boas pois estou numa boa forma. A prova vai contar com atletas estrangeiros, mas o objectivo principal é ser seleccionado para o Europeu, isto é ficar nos quatro melhores portugueses”, afirmou.

O Campeonato da Europa de Corrida de Montanha está marcado para os dias 1, 2 e 3 de Junho em El Paso, nas Canárias.

Na prova deste domingo destaque ainda para a vitória colectiva do C.A. Macedo de Cavaleiros, que é agora campeão nacional. Par isso contribuiu ainda o segundo lugar de José Carvalho, o sexto de Carlos Lopes e o 11º posto de Ilídio Moreiras.