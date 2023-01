Rui Muga vence São Silvestre de Vila Real

Rui Muga foi o grande vencedor da Corrida São Silvestre de Vila Real, realizada este sábado. O atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros cortou a meta isolado, com o tempo de 30:19.88. Foi a primeira vez que atleta natural de Mogadouro venceu a São Silvestre de Vila Real.

Muga concluiu a prova com 16 segundos de vantagem em relação ao segundo classificado, Ruben Pires (UDV). O pódio ficou completo com Hélder Santos do CD Feirense.

No top 10 da prova de 10 quilómetros classificaram-se mais três atletas do emblema macedense: Carlos Lopes (4º), José Carvalho (7º) e Nuno Pereira (9º).

No sector feminino, Susana Santos, do Clube Desportivo Feirense, foi a primeira a concluir a prova com o tempo de 35:34.29, seguida de Mónica Silva (CDSSC) e Raquel Sampaio (UDV) no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A Corrida São Silvestre de Vila Real contou com cerca de 300 atletas e pontuou para o Campeonato Regional de Estrada da Associação de Atletismo de Vila Real.