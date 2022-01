Rui Rio criticou falta de obstetras na maternidade de Bragança

O líder do PSD, acompanhado pelo candidato pelo distrito, fez uma arruada pela cidade. No café Chave d’Ouro, Adão Silva aproveitou para transmitir a Rui Rio os problemas que estão afectar o distrito, nomeadamente a falta de obstetras no hospital de Bragança. Actualmente, a maternidade tem três especialistas nesta área, mas precisa de mais dois para conseguir responder às necessidades do distrito. No entanto, apesar de haver interessados em preencher as vagas, o acesso terá sido negado pelo ministro das Finanças. Aos jornalistas Rui Rio não deixou passar o assunto em branco. “Tem três obstetras, precisa de cinco, até existem candidatos, o Ministério das Finanças pura e simplesmente diz não. Isto no âmbito de um governo que diz ‘não somos pelos números, somos pelas pessoas’, não sei o que isso quer dizer, porque quando estamos a analisar números é para servir as pessoas. O número aqui é: há três, são precisos cinco. Como eles estão pelo lado das pessoas não autorizam”, afirmou. O candidato garantiu que o problema ficará resolvido, se for eleito Primeiro- -ministro. “Se todos os problemas da governação fossem como esse eu estava completamente à vontade e nem pensava duas vezes antes de me deitar, na responsabilidade que terei quando ganhar as eleições. Este da maternidade é simples, é contratar dois obstetras. Fosse a dificuldade do país e do Serviço Nacional de Saúde sempre essa, que isso era fácil [de resolver]”, referiu. Também Adão Silva não entende o porquê de não terem sido contratados estes profissionais, salientado que nem está em causa a falta de profissionais para preencher as vagas, mas sim falta de “boa vontade” do ministro. “Não pode haver nenhum impedimento burocrático para que isto aconteça, nem nenhum impedimento político. Segundo me disse o presidente do conselho de administração da ULS Nordeste, o senhor ministro das Finanças não viabilizou, proibiu a contratação desses dois profissionais, essenciais à manutenção da maternidade”, sublinhou, acrescentando que vai “lutar pela manutenção da maternidade”. Rui Rio disse ainda que espera que, nestas eleições legislativas, marcadas já para dia 30, os distritos de Bragança e Vila Real se mantenham cor-de-laranja. Em 2019, venceu no distrito de Bragança com 40,78% dos votos e no de Vila Real com 39,04%.