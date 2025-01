Rui Silva é o novo comandante da PSP Distrital de Bragança

Desempenhava funções como segundo comandante de Viana do Castelo. Esta terça-feira, assumiu funções como comandante distrital da PSP de Bragança, depois da cerimónia de tomada de posse, em Lisboa.

Rui Silva substitui Miguel Anastácio, que era comandante desde Outubro de 2022. No entanto, abraçou um novo desafio e vai agora comandar a PSP de Évora.

Rui Jorge da Rocha Silva tem 51 anos e é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Foi condecorado com a Medalha de Prata de Serviços Distintos, em 2016, com a Medalha de Assiduidade de Segurança Pública três estrelas, em 2019, e com a Medalha de Comportamento grau ouro, em 2020.