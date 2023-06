Rui Teixeira e Lucinda Moreiras vencem em Alfândega da Fé

Em seis edições da Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé, Rui Teixeira venceu quatro e último triunfo ficou registado este domingo.

O atleta do Sporting CP, com presença habitual nas competições no distrito de Bragança, tinha vencido no dia 28 de Maio a Meia Maratona do Douro Vinhateiro e voltou a subir ao lugar mais alto do pódio desta vez em terras de cereja.

Rui Teixeira destacou-se de toda a concorrência nos últimos 15 quilómetros e cortou a meta isolado, com o tempo de 01h12m.

“Estou muito feliz por ter vindo correr aqui, a Alfândega. Sou sempre recebido com muito carinho. Só não consegui vir na edição do ano passado, mas desde a primeira que participo. Quatro vitórias em seis edições já quase me sinto em casa e espero voltar em 2024 para chegar à mão cheia de vitórias”, disse o atleta leonino.

O pódio ficou completo com Paulo Miguel (NAVR), com o tempo de 01h14m, na segunda posição e o brigantino Ilídio Moreiras (C.A. Macedo de Cavaleiros) no terceiro lugar, que gastou 01h19m para concluir a prova.

No sector feminino, a vitória voltou a sorrir à brigantina Lucinda Moreiras. A experiente atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros venceu pelo segundo ano consecutivo, terminou os 21 quilómetros em 01h36m e foi 12.ª da classificação geral. “Comecei ao meu ritmo, quase sempre sozinha. A Tânia, na parte final, sentiu-se mal, parei e ainda tentei ajudar, mas como já a vinham ajudar mandou-me seguir”, contou.

Tânia Fernandes, também do C.A. Macedo de Cavaleiros, terminou na segunda posição (01h:39m) e Dangola Rosickaite foi terceira (01h47m).

Na distância de 10 quilómetros, destaque para a participação do presidente do Município de Alfândega da Fé. Eduardo Tavares foi 38.º nas contas finais, mas o resultado não foi o mais importante para o autarca. "Não podia dizer que não a este desafio. Eu tinha de dar o exemplo porque o atletismo está na génese da Festa da Cereja de Alfândega da Fé. Esta foi a forma de honrar os homens e as mulheres que há 40 anos iniciaram o atletismo em Alfândega. Foi um período áureo com atletas de grande nível. Depois perdeu-se essa tradição e foi recuperada há seis anos”, recordou.

A sexta edição da Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé contou com cerca de 200 atletas, nos 21 e 10 quilómetros e corridas jovens. Eduardo Tavares quer ver o número de participantes aumentar já no próximo ano. “Temos a ambição de ter mais atletas e não vamos desistir. O nosso clube tem feito um trabalho extraordinário ao participar em várias provas na região. Queremos sensibilizar os atletas para participarem na nossa prova pois temos muito gosto em os receber”.

Ainda na distância de 10 quilómetros, a vitória, tanto em masculinos como em femininos, foi alcançada por atletas da casa, da Associação Recreativa Alfandeguense, Manuel Curral (38 minutos e 39 segundos) e Carla Santos (48 minutos e sete segundos) cortaram a meta na primeira posição.

A prova organizada pela Associação Recreativa Alfandeguense, em parceria com o município, integra o projecto Running Place Alfândega da Fé.